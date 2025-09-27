أعلنت القوات المسلحة الدنماركية، اليوم (السبت)، رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية بالقرب من منشآت عسكرية خلال الليل، وذلك بعد سلسلة من الاختراقات الجوية للطائرات المسيرة بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية في البلاد خلال الأسبوع الحالي.

مسيرات على المواقع دنماركية

وقال متحدث باسم الدفاع الدنماركي في رسالة إلكترونية لوكالة «رويترز»: «نؤكد رصد طائرات مسيرة في عدة مواقع تابعة للدفاع الدنماركي الليلة الماضية، وقد تم نشر عدة قدرات للتعامل مع الحادث».

ولم توضح القوات المسلحة مواقع رصد الطائرات المسيرة، لكن وكالة الأنباء «ريتساو» نقلت عن الشرطة الدنماركية تأكيدها رصد طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة كاروب الجوية غربي الدنمارك.

مسيرات قرب قاعدة نرويجية

في سياق متصل، أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم (السبت)، أنها تحقق في مشاهدات محتملة للطائرات المسيرة بالقرب من قاعدة أورلاند الجوية في وسط النرويج، وهي القاعدة الرئيسية لمقاتلات إف-35 النرويجية.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية: «رصد الحراس عدة مشاهدات خارج محيط القاعدة في ساعات مبكرة من صباح السبت».

هجمات هجينة

وكانت حركة الطيران في مطار كوبنهاغن، الأكثر ازدحاماً في منطقة الشمال الأوروبي، قد توقفت لعدة ساعات يوم الإثنين الماضي، بعد رصد طائرات مسيرة كبيرة في أجوائه، كما أغلقت 5 مطارات أخرى، مدنية وعسكرية، مؤقتاً في الأيام التالية.

ووصفت السلطات الدنماركية هذه الحوادث بأنها «هجمات هجينة»، حيث قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إنها «الهجوم الأكثر خطورة على البنية التحتية الحيوية الدنماركية حتى الآن».

تشريع ألماني

وفي الوقت نفسه تخطط ألمانيا لتعديل قانون أمن الطيران للسماح للقوات المسلحة بالتدخل، بما قد يشمل إسقاط الطائرات المسيرة لضمان الحماية للبنية التحتية الحيوية والتجمعات الكبيرة للأفراد، وذلك حسبما أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم (السبت) خلال مؤتمر صحفي في برلين.