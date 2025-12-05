استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند (4208.46) دولار للأوقية، ويتجه لانخفاض أسبوعي (0.5%)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (4237.70) دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (0.5%) إلى (57.40) دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (58.98) دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وانخفض البلاتين (0.4%) إلى (1640.25) دولار ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم (0.9%) إلى (1461.67) دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.