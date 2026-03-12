أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حكما غيابياً بسجن عامل حقائب بميناء القاهرة الجوي خمس سنوات مشددة بعد ثبوت تورطه في هتك عرض سائحة أجنبية داخل المطار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «أ.ك» البالغ من العمر 23 عاماً هتك عرض السائحة بالقوة، حين استغل لحظة انشغال الضحية أثناء حملها لحقائبها يوم 2 سبتمبر الماضي، واقترب منها واستطالت يده إلى مواطن عفتها. وأكدت النيابة العامة صحة الأدلة والشهادات، لتؤكد المحكمة تشديد العقوبة كتحذير لكل من يحاول انتهاك حقوق النساء بالمطارات والموانئ.

ويأتي الحكم في إطار جهود السلطات المصرية لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وحماية حقوقهم داخل المنشآت الحيوية، خصوصا المطارات التي تشهد حركة مكثفة يومياً.