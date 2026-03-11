في أعماق الأرض، داخل صخور تبدو عادية تماماً، يختبئ أحد أكثر العناصر تأثيراً في تاريخ البشرية: اليورانيوم. معدن ثقيل لا يلفت النظر في شكله، لكنه يحمل في داخله طاقة هائلة قادرة على تشغيل مدن كاملة.. أو تدميرها.

اليورانيوم عنصر طبيعي يوجد في القشرة الأرضية منذ ملايين السنين. وغالباً ما يُستخرج من صخور خامية تُطحن وتُعالج لاستخراج هذا المعدن الذي أصبح محوراً رئيسياً في معادلات الطاقة والسياسة والأمن حول العالم.

اليورانيوم الطبيعي

اليورانيوم في صورته الطبيعية لا يصلح مباشرة للاستخدام في المفاعلات أو التطبيقات العسكرية. إذ يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من النظير القابل للانشطار المعروف باسم «يورانيوم-235».

في الطبيعة، لا تتجاوز هذه النسبة نحو 0.7% فقط، بينما يشكل النظير الآخر «يورانيوم-238» الغالبية العظمى من المعدن. وهذا يعني أن اليورانيوم الخام يحتاج إلى معالجة تقنية معقدة قبل أن يُصبح قابلاً للاستخدام في إنتاج الطاقة أو في مجالات أخرى.

عملية التخصيب

هنا تبدأ مرحلة تُعرف باسم «تخصيب اليورانيوم»، وهي عملية تهدف إلى زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل المادة.

في المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الكهرباء، عادة ما تُرفع نسبة يورانيوم-235 إلى ما بين 3% و5%، وهي نسبة كافية لإنتاج تفاعل نووي مُتحكَم فيه يُوِّلد الطاقة.

لكن عندما ترتفع النسبة إلى مستويات أعلى بكثير، وتقترب من 90%، يصبح اليورانيوم مصنفاً ضمن ما يُعرف بـ«اليورانيوم عالي التخصيب»، وهو المستوى المرتبط بالقدرة على إنتاج الأسلحة النووية.

منشآت شديدة التحصين

لهذا السبب، تُخزَّن المواد النووية عادة داخل منشآت شديدة التحصين، غالباً ما تكون تحت الأرض، ومحاطة بأنظمة معقدة من الحماية والمراقبة.

كما تخضع كثير من هذه المنشآت لرقابة دولية، خصوصاً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتابع حركة المواد النووية وتفحص البرامج النووية للدول للتأكد من استخدامها لأغراض سلمية.

القوة والسيطرة

في عالم الذرة، لا تكمن القوة فقط في امتلاك المادة نفسها، بل في القدرة على التحكم فيها وإدارتها. فاليورانيوم الذي يبدأ رحلته داخل صخرة صامتة في باطن الأرض، يمكن أن يتحول بفعل التكنولوجيا إلى مصدر هائل للطاقة، أو إلى أحد أخطر أدوات القوة في العالم.