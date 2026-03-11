بدأت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، اتخاذ خطوات لإزالة تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Anthropic من أنظمتها، بحسب ما أفادت به شبكة CBS News.

مهلة 180 يوماً لإزالة الأنظمة

وأرسلت الوزارة مذكرة رسمية بتاريخ 6 مارس إلى كبار قادة الجيش الأمريكي، تطالبهم بإزالة جميع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة من الأنظمة العسكرية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً.

كما جرى تعميم المذكرة، يوم الاثنين، على القيادات العسكرية العليا، مشيرة إلى أن تقنيات الشركة قد تشكل خطراً غير مقبول على سلاسل التوريد المرتبطة بأنظمة وشبكات البنتاغون.

توسيع القرار ليشمل المتعاقدين

ولم يقتصر القرار على المؤسسات العسكرية فقط، إذ طلب البنتاغون من الشركات المتعاقدة معه التوقف عن استخدام أي من منتجات شركة Anthropic في المشاريع المرتبطة بعقود وزارة الدفاع خلال المهلة نفسها.

خلفية الخلاف مع إدارة ترمب

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تصاعد الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump وشركة Anthropic، وفقاً لما ذكرته شبكة CBS News.

تأثير محتمل على أنظمة الأمن القومي

ويُسلّط القرار الضوء على التغييرات الواسعة التي سيُطلب من القادة العسكريين تنفيذها لإزالة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة من أنظمة الأمن القومي الحساسة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة النووية، والدفاع الصاروخي الباليستي، وعمليات الحرب السيبرانية.