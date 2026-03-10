طمأنت الفنانة المصرية مي عزالدين جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد مغادرتها المستشفى خلال الأيام الماضية عقب خضوعها لجراحة عاجلة في الأمعاء، مؤكدة أن حالتها تتحسن تدريجيًا بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

رسالة شكر

وحرصت مي على توجيه الشكر للأطباء الذين أشرفوا على حالتها منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى، معربة عن امتنانها الكبير لاهتمامهم ومتابعتهم الدقيقة لحالتها طوال فترة العلاج.

أول تعليق

وكتبت مي عزالدين عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» رسالة تقدير للفريق الطبي، مؤكدة أن العملية التي خضعت لها لم تكن سهلة، لكنها حظيت بدعم ورعاية كبيرة من الأطباء.

دعم وقلق من الجمهور

وكانت الفنانة قد دخلت المستشفى خلال الفترة الماضية ما أثار قلق محبيها بعد تدهور حالتها الصحية، حيث خضعت لعملية جراحية وسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية.

أعمال مي عزالدين

وكانت مي عزالدين قد قررت تأجيل عرض مسلسلها الذي كان المقرر مشاركته في موسم رمضان الحالي لضيق الوقت، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «قلبي ومفتاحه» مع الفنان آسر ياسين.