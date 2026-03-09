شهد الشارع المصري صدمة كبيرة بعد اكتشاف أن صاحب محل نظارات استغل سطح منزله في زراعة نبات الحشيش بطريقة احترافية، وتصديره سراً عبر البريد إلى الداخل والخارج، في واحدة من أخطر قضايا المخدرات في المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف وكيل النائب العام المستشار محمد علي حسان في مرافعة قوية أمام محكمة جنايات الإسكندرية كيف أن المتهم (و.ال.م) لم يكتفِ بالتعاطي، بل أصبح محترفًا في تجارة المخدرات، مستخدمًا أساليب ذكية لإخفاء نشاطه، من جلب بذور القنب من الخارج، إلى استخدام أدوات حديثة للزراعة فوق منزله، وشحنها عبر البريد مخفيّة داخل طرود وأشياء عادية، لتجنب الرقابة.

وكيل النائب العام أوضح أن المتهم نشر الفساد بين آخرين وسعى لتوسيع نشاطه ليصل إلى التصدير لدول عربية، مؤكدًا أن فعله يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بضبط المتهم، وعند تفتيش محلّه ومنزله عُثر على بذور الحشيش، وأواني الزراعة، ومواد كيميائية، وأجهزة متخصصة، إضافة إلى مبالغ مالية وهواتف تُستخدم في نشاطه الإجرامي.

وفي النهاية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد على المتهم، وتغريمه 500 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، لتكون رسالة واضحة بأن القانون لن يتهاون مع من يحاول نشر المخدرات في المجتمع.