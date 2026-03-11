شارك نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عيد العتيبي وعدد من قيادات ومنسوبي القطاعات الأمنية.



وشهد نائب أمير المنطقة أداء تحية العلم، كما دشّن المسيرة الأمنية للقطاعات الأمنية بمناسبة يوم العلم السعودي، في مشهد يجسد الاعتزاز بالراية الوطنية وما تحمله من دلالات تاريخية راسخة.



ونوّه بالدعم الذي يحظى به القطاع الأمني من القيادة، مؤكدًا أن ذلك أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومشيدًا بجهود رجال الأمن وما يبذلونه من عمل وتنسيق مستمر لتنفيذ الخطط الأمنية وخدمة الوطن.