تحدثت الفنانة المصرية سوسن بدر عن علاقتها بالفنان المصري الزعيم عادل إمام، موضحة أنها لا تتواصل معه بشكل مباشر في الفترة الحالية، لكنها تحرص دائمًا على متابعة أخباره الصحية من خلال نجليه محمد ورامي.

وأشارت سوسن بدر في برنامج «حبر سري» إلى أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، لافتة إلى أنه يفضل في هذه المرحلة الابتعاد عن الأضواء وقضاء وقته في أجواء عائلية هادئة برفقة أبنائه وأحفاده، واصفة هذه الفترة بأنها بمثابة «استراحة المحارب».

تجربة فنية مؤثرة

وأكدت سوسن بدر أن العمل مع عادل إمام كان من التجارب المهمة في مسيرتها الفنية، حيث تعلمت منه الكثير خلال تعاونها معه في عدد من الأعمال، مشيرة إلى أنها كانت تعتبر نفسها واحدة من تلاميذه الذين استفادوا من خبرته الكبيرة.

بداية المشوار

وأضافت الفنانة أنها شاركت الزعيم في بداياتها الفنية من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر»، مضيفة أن هذه التجربة كانت علامة فارقة في مشوارها، وأنها لا تنسى دعمه لها في تلك المرحلة، مشددة على أنه كان له دور كبير في النجاحات التي حققتها لاحقًا.

أعمالها في رمضان 2026

وعلى جانب آخر، شاركت سوسن بدر في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل «الست موناليزا» بطولة الفنانة المصرية مي عمر ويجمعها بكل من أحمد مجدي، إنجي المقدم، وفاء عامر، شيماء سيف، حازم إيهاب، محود عزب، جوري بكر، هدير عبدالناصر وآخرون، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.