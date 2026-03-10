أعلن بطل مسلسل «شباب البومب»الفنان فيصل العيسى، عرض الجزء الثالث من فيلم "شباب البومب" في صالات السينما أول أيام عيد الفطر المبارك.

أرقام قياسية

وقال العيسى عبرحسابه على منصة «x»: «بعد نجاح الفيلمين الأول والثاني وتحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر، جيناكم بالفيلم الثالث، إليكم إعلان فيلم شباب البومب3 فيلم العيد سعودي يعرض بجميع صالات السينما ابتداءً من أول أيام عيد الفطر»

المركز الأول

وحقق فيلم «شباب البومب»في موسمه الأول، المركز الأول في شباك التذاكر السعودي، كما حظي بإقبال جماهيري كبير منذ أول يوم لعرضه في دور العرض بالسعودية.