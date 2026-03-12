نفت الفنانة المصرية كارولين عزمي ما تردد عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان المصري أحمد العوضي، مؤكدة أن ما يجمعهما مجرد علاقة أخوية.

موقفها من الشائعات

وأوضحت الفنانة في تصريحات تلفزيونية أنها لم تنزعج من هذه الأقاويل، مشيرة إلى أنها كانت من أقل الفنانات اللاتي طالتهم مثل هذه الشائعات، مؤكدة أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني يعتمد على قوته وجودته، وليس على الشائعات أو وسائل الترويج المشابهة.

واقعة التحرش

كما كشفت كارولين عزمي أنها تعرضت لموقف تحرش أثناء قيادتها سيارتها قبل عدة سنوات، بعدما تعمد أحد السائقين مضايقتها وقطع الطريق أمامها أكثر من مرة، إلى جانب قيامه بإشارات غير لائقة.

وأوضحت أنها حاولت تجاهل الأمر في البداية، ثم اضطرت إلى إخراج هاتفها والتظاهر بتصويره بعدما استمر في مضايقتها ووجه لها ألفاظًا مسيئة.

رفض التنازل عن القضية

وأضافت أنها قامت بتصويره بالفعل ونشرت تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في القبض عليه في اليوم نفسه، مؤكدة أنها رفضت التنازل عن القضية رغم محاولات زوجته إقناعها بذلك، لينتهي الأمر بالحكم عليه بالسجن لعدة أشهر.

أحدث أعمالها الفنية

وعلى جانب آخر، تشارك كارولين عزمي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «رأس الأفعى» وجمع كل من أمير كرارة، شريف منير، طارق لطفي، أحمد غزي، ماجدة زكي وآخرون، والمسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.