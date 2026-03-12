أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي أعداد القاصدين والزوار للحرمين الشريفين خلال الـ20 يوماً الأولى من رمضان المبارك بلغ 96,638,865 زائراً.

وأوضحت الهيئة، أن المسجد الحرام استقبل 57,595,401 مصلٍّ أدّوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، إضافة إلى 15,605,086 معتمراً.

وفي المسجد النبوي الشريف، بلغ عدد المصلين في الصلوات الخمس وصلاة القيام 21,143,259 مصلّياً، فيما شهدت الروضة الشريفة 579,191 مصلّياً، ووصل عدد الزائرين الذين أدّوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما إلى 1,715,928 زائراً.

وأكدت الهيئة، أن هذه الأرقام تعكس مستوى الجاهزية التشغيلية العالية، وتكامل منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل، بما يضمن انسيابية الحركة وتهيئة بيئة تعبّدية آمنة ومطمئنة.