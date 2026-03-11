دعا اتحاد الغرف السعودية الجهات العاملة في قطاع النقل إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستعدادات التشغيلية، في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها القطاع، وذلك لضمان استمرارية حركة النقل وسلاسل الإمداد.



وأوضح الاتحاد في تعميم صادر أخيرا على ضرورة إعداد خطة عمل لعمليات النقل عبر منافذ المملكة، بما يسهم في تسهيل حركة الشحن ودعم انسيابية نقل البضائع.



وشدد الاتحاد على أهمية التأكد من توفر أعداد كافية من الشاحنات لتغطية الزيادة المتوقعة خلال فترة الأزمة، إضافة إلى زيادة عدد الشاحنات المعتمدة في خدمات النقل بالعبور (الترانزيت)، لمواكبة النمو المتوقع في حجم الأعمال خلال الفترة القادمة.