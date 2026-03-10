شددت وزارة الصحة الرقابة على أقسام الولادة في المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة في السعودية لتعزيز سلامة الأم أثناء الولادة وحماية الطفل ورفع جودة الرعاية المقدمة لهما.

وقالت الوزارة إن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يفرضان على المنشآت الصحية توفير غرفة عمليات قيصرية مجهزة تجهيزًا كاملًا وجاهزة للاستخدام الفوري، وتوافر أدوية الطوارئ الخاصة بالولادة، وجاهزية الطاقم الطبي للتعامل مع الحالات الحرجة. كما يشترط النظام وجود طبيب استشاري أو نائب أول، وتطبيق بروتوكولات معتمدة للتعامل مع نزيف ما بعد الولادة وتسمم الحمل، إلى جانب توثيق الموافقة المستنيرة للإجراءات غير الطارئة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد مؤكدة استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية لضمان الامتثال للأنظمة الصحية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير القطاعات الصحية لعام 2024 تسجيل 514,968 ولادة في المملكة، منها 304,796 ولادة طبيعية بنسبة 59%، مقابل 210,167 ولادة قيصرية بنسبة 41%.

كما أشارت تقارير هيئة الإحصاء حول نتائج إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2025 إلى أن 82.4% من الأطفال في الفئة العمرية (24–59 شهرًا) يسيرون على المسار الصحيح في مجالات الصحة والتعلّم والرفاه النفسي والاجتماعي وفقًا لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة.