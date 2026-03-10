فيما أعلنت وزارة التعليم السن النظامية لقبول المستجدين والفئات العمرية المسموح لها بالتسجيل الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، اشترطت الجهات التعليمية اجتياز فحص اللياقة الطبي كمعيار أساسي وإلزامي لاستكمال مسوغات القبول النهائي في المدارس بمختلف مناطق السعودية كإجراء وقائي لتقييم الحالة الصحية العامة للطالب، والتأكد من استيفاء كافة التطعيمات الطبية المعتمدة.



وأكدت الوزارة أن الفحص الطبي يمثل صمام أمان لاكتشاف أي عوائق صحية مبكراً، ما يسهل توجيه الطالب لمساره التعليمي الأنسب سواءً بالتعليم العام أو التربية الخاصة، ويسهم هذا النهج الاستباقي في خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع مرتادي المنشآت المدرسية، وتحث وزارة التعليم أولياء الأمور قبل عام دراسي جديد إلى استثمار الفترة المحددة للتسجيل بتحري أقصى درجات الدقة عند إدراج البيانات في النظام الآلي بما يضمن سرعة معالجة الطلبات وإصدار قرارات القبول المبكر، ما يمنح الأسر وقتاً كافياً للتحضير والاستعداد لانطلاق الرحلة التعليمية.



ويستهدف الفحص الطبي الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي في جميع مدارس السعودية، وتشمل التأكد من استكمال التطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني والفحص السريري والوزن و الطول و مؤشر كتلة الجسم. والكشف على حدة النظر وفحص الأسنان و السمع.



وكانت وزارة التعليم شددت على أهمية التقيد بالفئات العمرية خلال التسجيل الإلكتروني و وطبقاً للوزارة فإن الأطفال الذين أتموا 6 سنوات أو أكثر قبل يوم 24 أغسطس 2020م يدخلون ضمن الفئة الأولى للقبول النظامي، أما الفئة الثانية فتضم الأطفال الأقل من 6 سنوات بفارق يصل إلى 90 يومًا، أي من 25 أغسطس 2020م وحتى 22 نوفمبر 2020م، بشرط أن يكون الطالب قد أتم سنة كاملة في مرحلة رياض الأطفال، وفي ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، بينت الوزارة أن التسجيل في المستوى الأول «KG1» متاح للأطفال من مواليد 24 أغسطس 2022م حتى 24 أغسطس 2023م، بينما يشمل المستوى الثاني «KG2» الأطفال المولودين بين 25 أغسطس 2021م و25 أغسطس 2022م، أما المستوى الثالث «KG3» فيتضمن الأطفال من مواليد 25 أغسطس 2020م وحتى 24 أغسطس 2021م، بما يضمن استيفاء الشروط العمرية لجميع المراحل.