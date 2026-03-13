تُوّج نادي القوارة بلقب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة، بعد فوزه على نظيره قلوة بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الرائد في مدينة بريدة.



وجاء تتويج القوارة بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تصدر المجموعة الرابعة برصيد 42 نقطة جمعها من 13 انتصارًا و3 تعادلات مقابل خسارتين. في المقابل، تأهل قلوة إلى الأدوار النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 40 نقطة من 12 فوزًا و4 تعادلات وخسارتين.



كما شهدت البطولة تأهل أربعة أندية إلى الدور نصف النهائي، وهي بيش متصدر المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة، والهدى متصدر المجموعة الثالثة برصيد 39 نقطة، إلى جانب القوارة وقلوة.



وفي نصف النهائي، تمكن القوارة من تجاوز الهدى بنتيجة 2-0، بينما حسم قلوة تأهله إلى النهائي بعد فوزه على بيش بهدف نظيف.



يذكر أن الأندية الأربعة، القوارة وقلوة وبيش والهدى، ضمنت الصعود إلى الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم 2026–2027.