تصدر فريق الحزم أكثر الفرق حصولًا على ركلات الجزاء في دوري روشن حتى الآن بعد حصوله على ركلة جزاء أمام الخلود ليصل إلى الرقم 10 متقدمًا على أندية الأهلي والنصر والشباب الذين حصل كل فريق منهم على 9 ركلات جزاء، في حين حصل الهلال والفتح على 8 ركلات لكل فريق، والتعاون 7 ركلات.



وفي مراكز أخرى من القائمة، احتسب لأندية الاتحاد والقادسية ونيوم والخليج 5 ركلات جزاء لكل فريق، فيما حصل الاتفاق على 3 ركلات وركلتين لأندية ضمك والنجمة والرياض والأخدود، ويأتي الفيحاء في المركز الأخير بركلة جزاء واحدة فقط. يذكر أن فريق الحزم قد أهدر نصف الجزائيات التي حصل عليها، حيث أهدر عمر السومة ركلتي جزاء الأولى: في المباراة الافتتاحية للموسم 2026/2025 أمام ضمك 28 أغسطس، حيث سددها فوق العارضة في الدقائق الأخيرة، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.



والثانية في مباراة الحزم ضد الخلود جولة 26 من دوري روشن، حيث تصدى لها حارس الخلود كوزاني، وانتهت المباراة بفوز الحزم 1/2، وهذه الجزائية المهدرة من قبل السومة جعلته يصل إلى الرقم 12 في إجمالي ركلات الجزاء المهدرة في مسيرته بشكل عام، حيث سجل 62 من أصل 74 ركلة جزاء سابقة ويُعتبر السومة من أكثر اللاعبين إهداراً للجزائيات تاريخياً في الدوري السعودي مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أهدر 11 ركلة جزائية.