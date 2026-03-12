أكدت الفنانة المصرية يارا السكري، بأن علاقتها بزميلها الفنان أحمد العوضي مهنية بحتة، وليست عاطفية، مشيرة إلى أن الانسجام الفني بينهما أمام الكاميرا ربما يكون السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات.

خلاص اتجوزنا

وأوضحت في تصريحات إعلامية بأنها ترتبط بالعوضي بعلاقة عمل قوية، وقالت مازحة: «إحنا خلاص اتجوزنا في علي كلاي»، في إشارة إلى العمل الدرامي المشترك بينهما.

ورجحت يارا أن نجاح مسلسليهما الرمضانيين، «فهد البطل» و«علي كلاي»، ساهما في تكوين انطباع لدى الجمهور عن علاقة خاصة بينهما، رغم أن الأمر يقتصر على التعاون المهني فقط.

كما تطرقت السكري إلى صورتها بفستان الزواج إلى جانب العوضي، التي شاركتها عبر «إنستغرام»، موضحة أن ارتداء الفستان الأبيض كان تجربة شخصية أرادت توثيقها للمرة الأولى، وليس له أي مدلول على علاقتها بالفنان.