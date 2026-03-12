أعلن الفنان الكويتي محمد صفر ارتباطه رسمياً بأسيل الرويشد، ابنة الفنان القدير عبد الله الرويشد، ليتوج علاقة ودية جمعته بالعائلة.

وبدأت أصداء الخبر حين شاركت أسيل الرويشد، مدربة اللياقة البدنية، صوراً عبر حسابها على «إنستغرام» توثق الهدايا وباقات الزهور التي تلقتها بمناسبة الخطوبة.

وأكدت الإعلامية مي العيدان الخبر رسمياً عبر منصة «إكس»، متمنية للعروسين حياة ملؤها السعادة والتوفيق.

ومهد محمد صفر لهذا الإعلان قبل نحو أسبوع، حينما نشر صورة ودية تجمعه بالفنان عبد الله الرويشد من داخل منزله، واصفاً إياه بـ«العم بو خالد» ومعبراً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في «بيت حبيب الشعوب»، وهو ما فسر لاحقاً بأنه كان ضمن مراسم طلب الارتباط الرسمي.