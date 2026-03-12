صرَّح المُتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات.

كما تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة.