صرَّح المُتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات.
كما تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة.
The spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that an enemy drone was shot down while attempting to approach the Diplomatic Quarter.
Additionally, two drones were intercepted and destroyed in the Empty Quarter heading towards the Shaybah field.