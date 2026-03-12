سقط فريق الزمالك أمام نظيره إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء) على ملعب المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف إنبي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء سددها أحمد العجوز في الزاوية اليمنى لحارس مرمى الزمالك مهدي سليمان.

ركلتا جزاء ضائعتان

وحرم كالوشا فريق إنبي من مضاعفة التقدم، بإهداره ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 35، حيث اصطدمت تسديدته القوية بالعارضة.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، لكن المدافع حسام عبدالمجيد سددها في العارضة، ليحرم فريقه من الخروج بنقطة على الأقل.

ترتيب الفريقين

ورغم الهزيمة، يظل الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة مع نهاية الدور الأول، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، ليضمن مكانته بين الأندية السبعة التي ستنافس على اللقب.