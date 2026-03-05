كشف الأهلي المصري عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على النادي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة أحداثاً مؤسفة، تمثلت في اشتباكات وتراشق بين جماهير الأهلي والجيش الملكي، إلى جانب قيام بعض جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات مياه باتجاه أرضية الملعب واستخدام الليزر.

حرمان جماهيري

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يتضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي في مباراتين أفريقيتين قادمتين، على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ.



غرامة مالية

كما تضمن القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى بسبب استخدام الليزر.



تحرك قانوني من الأهلي

وأشار بيان الأهلي إلى أن الإدارة القانونية بالنادي ستتخذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه القرارات التأديبية.



اختبار صعب أمام الترجي

وسيلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس يوم الجمعة الموافق 15 مارس الجاري، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر ذاته.