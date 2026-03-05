كشفت وسائل إعلام عراقية عن تحركات لتحالف الجماعات الكردية الإيرانية المدعومة من أمريكا للانضمام إلى الحملة الأمريكية الإسرائيلية لإسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «المونيتور» العراقي عن مصادر وصفها بـ«المطلعة» قولها إن القوات الكردية الإيرانية، التي تم تزويدها بالأسلحة والمعدات الأخرى، تستعد للعبور نحو إيران في غضون أيام، موضحة أنه كان من المتوقع أن تتم هذه الخطوة (الأحد)، عندما اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالزعيمين الكرديين العراقيين، مسعود بارزاني وبافل طالباني، لمناقشة الأمر.

وقالت المصادر إن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بارزاني، لم يكن معارضاً للخطة، التي تهدف إلى أن تتولى الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة زمام الأمور في المناطق ذات الأغلبية الكردية عبر الحدود، مبينة أن الهدف تسريع انهيار النظام الإيراني من خلال استنزاف قواته، وتشجيع الأقليات العرقية الأخرى على الانتفاض ضده أيضاً، ومنها البلوش والأذريون.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تمر تلك القوات الكردية المسلحة عبر منطقة الحاج عمران الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم جنوباً قرب معبر باشماق الحدودي في السليمانية، الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.

بدوره، قال مسؤول في ائتلاف القوى السياسية لكردستان إيران إن الجماعات الكردية المسلحة المتمركزة في العراق بدأت بالفعل هجوماً عسكرياً ضد قوات النظام الإيراني، موضحاً في تصريحات صحفية أن المقاتلين الأكراد المرتبطين بحزب حياة كردستان الحرة، اتخذوا مواقع قتالية داخل الأراضي الإيرانية (الإثنين).

وأشار إلى أن القوات الإيرانية أخلت مدينة مريوان الحدودية في الثالث من مارس وبدأت بإقامة مواقع دفاعية في المنطقة وحولها، مبينة أن المسلحين الأكراد تمركزوا في مواقع حول جبال الجنوب في مريوان غربي ايران وعمق جبال زاغروس من خلال جناحين مسلحين (وحدات حماية كردستان الشرقية) و(قوات حماية المرأة)،

بدوره، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله: الجماعات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران، فيما قال مسؤول آخر لـ «فوكس نيوز»: آلاف الأكراد شنوا هجوما بريا في إيران.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي قوله: الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تدرس خططاً لتسليح القوات الكردية بهدف إثارة انتفاضة شعبية داخل إيران.