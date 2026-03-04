أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية دخلت يومها الرابع من عملية «الغضب الملحمي»، بسلسلة ضربات وُصفت بأنها الأوسع ضد إيران منذ سنوات.

كوبر أوضح أن العملية تشهد انخراط أكثر من 50 ألف جندي أمريكي، مدعومين بنحو 200 طائرة مقاتلة، وحاملتي طائرات، إضافة إلى قاذفات استراتيجية بعيدة المدى، في ما يُعد أكبر حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب القائد العسكري، فإن الضربات التي نُفذت بالتنسيق مع إسرائيل استهدفت منذ انطلاق العملية نحو ألفي هدف، عبر أكثر من ألفي ذخيرة مختلفة. وأكد أن الهجمات أضعفت بشكل ملحوظ منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، ودمرت مئات الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها، إلى جانب عدد كبير من الطائرات المسيّرة.

وأشار إلى أن قاذفات B-2 Spirit و**B-1 Lancer** نفذت ضربات دقيقة في عمق الأراضي الإيرانية، فيما تولت قاذفات B-52 Stratofortress استهداف مراكز القيادة والسيطرة. كما أعلن تدمير 17 سفينة إيرانية، بينها غواصة وصفها بأنها الأكثر جاهزية للعمليات.

وفي المقابل، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت منذ بدء المواجهة أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيّرة، متهماً طهران بتوجيه ضربات نحو أهداف مدنية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفرضان سيطرة جوية على الأجواء الإيرانية، مع استمرار عمليات تعقب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتنقلة المتبقية. وختم بالتأكيد أن التقييم العملياتي يشير إلى أن القوات الأمريكية تتقدم على الجدول المرسوم في هذه المرحلة من الحملة.