أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية المختصة، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي، تمكنت من رصد وضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين في مخالفات جسيمة تمس أمن واستقرار المجتمع. وشملت الضبطيات أفرادًا قاموا بتصوير أحداث معينة وتداول مقاطع مرئية بشكل غير قانوني، مما ساهم في إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام وبث الخوف بين المواطنين والمقيمين.

ملاحقة نشر التعاطف مع منظمات إرهابية

وأكدت الوزارة أن قطاع الأمن الجنائي تمكن أيضًا من القبض على أشخاص نشروا محتويات تحمل تعاطفًا مع منظمات إرهابية عبر حساباتهم الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس حرص الأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من أي محاولات التأثير السلبي على الاستقرار العام.

حزم وصرامة في تطبيق القانون

شددت الوزارة على استمرار مراقبتها الدقيقة لكافة منصات التواصل وميادين العمل، مؤكدة أن ملاحقة المخالفين لن تتوقف. وقد بدأت بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى تحذيراتها السابقة من مثل هذه الممارسات المجرمة، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأمن البلاد.

دعوة للمواطنين والمقيمين للوعي والمسؤولية

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتغليب المصلحة الوطنية بعدم تداول أو إعادة نشر المقاطع غير الموثوقة. كما شددت على الالتزام بعدم تصوير الأحداث الجارية أو الجهات الأمنية أثناء أداء مهامهم، تجنبًا للمساءلة القانونية ولحماية جهود الأمن والحفاظ على أمن الكويت وسلامتها.