اهتزت مدينة العاشر من رمضان في مصر على وقع جريمة مروعة صدمت الجميع، بعدما عُثر على طفل (7 أعوام) مفصول الرأس، وموضوعة جثته داخل حقيبة كبيرة (خيشة) في صحراء المدينة، بعد اختفائه لعدة أيام عن أسرته.

وتبين من التحقيقات أن الطفل «إبراهيم. ع» كان غائبًا منذ يوم السبت الماضي، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع كاميرات المراقبة وتحديد مكان الجاني وضبطه سريعًا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية أن الجاني يعمل سائقاً ويسكن بجوار منزل عائلة الطفل، وتجمعه بالضحية صلة قرابة.

القاتل استدرج الطفل إلى منزله بهدف مساومة أسرته على فدية مالية، لكن خوفه من افتضاح أمره دفعه إلى ارتكاب جريمة مروعة، إذ قام بقتل الطفل، وفصل رأسه عن جسده، ووضع الجثة في حقيبة كبيرة (خيشة)، ثم التخلص منها في الصحراء لإخفاء أثره.

وقالت السلطات الأمنية المصرية إنها تحفظت على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والتي كلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة والأداة المستخدمة. وتم تحرير المحضر رقم 811 لسنة 2026 وإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف الواقعة وملابساتها.