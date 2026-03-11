سارة دشتي.. شهيدة لم تبحث عن الأضواء لكن موتها أضاء البحرين

في صباح أمس (الثلاثاء)، رحلت بهدوء مؤلم سارة عبدالحميد دشتي، الشابة البحرينية التي تبلغ من العمر 29 عاماً، لكنها تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ البحرين. لم تكن ناشطة سياسية، ولا إعلامية، ولا شخصية عامة، بل مواطنة عادية تحب حياة هادئة، بعيدة عن الأضواء والشهرة.

شقتها الهادئة في ضاحية السيف بالمنامة تحولت فجأة إلى موقع اعتداء مباشر، إثر هجوم إيراني استهدف المبنى السكني. فأصيبت سارة بجروح بالغة، ثم فارقت الحياة بعد ساعات، لتصبح أول شهيدة بحرينية مدنية في هذا التصعيد، واسمها يتحول على الفور إلى رمز للوحدة الوطنية والرفض الجماعي لأي اعتداء يستهدف المدنيين.

وفي جنازتها التي أقيمت عصراً في مقبرة الحورة، وقف والدها أمام الحضور وقال كلمات هزت كل من سمعها: «أحتسب ابنتي شهيدة فداءً للوطن.. ما ذنب سارة في هذا العدوان اللا مبرر؟ أبناء البحرين كلهم صف واحد خلف قيادتهم».

كان المطر ينهمر بغزارة، والدموع تختلط بالماء، والناس يقفون صامتين في مشهد جسد تلاحم وطن بأسره. حضور رسمي لمسؤولين بحريين جاور حضر الأقارب والجيران ما جعل من جنازة سارة لحظة وطنية استثنائية، تركز على معنى التضامن والوحدة في وجه العدوان.

سارة دشتي لم تكن تبحث عن الأضواء، لكنها أصبحت رمزاً لكل بيت بحريني: فهي الجارة، والابنة، والأخت، والمواطنة التي تدفع الثمن دون أن تكون طرفاً في الصراع. قصتها لم تكن سياسية، ولم تكن وسيلة للدعاية، بل مثال حي على أن البطولة أحياناً تختار الأشخاص البسطاء، وتحول حياتهم العادية إلى مصدر إلهام وطني.

وحتى الآن، فضلت عائلتها الحفاظ على الخصوصية فلم تكشف الكثير عن حياة سارة، وهذا ما جعل قصتها أكثر تأثيراً، فالبساطة والهدوء الذي عاشت فيه سارة جعل موتها أكثر مأساوية وأقوى أثراً على قلوب الناس.

وعلى الرغم من أن اسم سارة دشتي لم يُكتب على صفحات وسائل التواصل أو الأخبار بحثاً عن الشهرة، لكنه أصبح محفوراً في ذاكرة البحرين بحروف من نور. لأن قصتها تذكر الجميع بأن المدنيين العاديين هم أبطال الحياة اليومية، وأن أي اعتداء عليهم يمس وجدان الأمة بأكملها.