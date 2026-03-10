أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، مساء الثلاثاء، أن قنبلة واحدة يمكن أن تمحو إسرائيل من الوجود.

وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة CNBC إن إسرائيل دولة صغيرة جغرافياً، مشيراً إلى أن «قنبلة واحدة قد تكون كافية لإخراجها من الوجود». وأضاف أن هذا الواقع يجعل أي تهديد إستراتيجي موجهاً إليها مسألة تتعلق بالبقاء، وليس مجرد تحدٍ عسكري تقليدي.

الدرع الصاروخية وفوضى المنطقة

وأوضح المبعوث الأمريكي أن التطورات العسكرية في المنطقة، بما فيها أنظمة الدفاع والهجوم الصاروخي، تعكس طبيعة الصراع المتصاعد.

وأشار إلى أن إيران تسعى لحماية برنامجها النووي من خلال خلق حالة من الفوضى والاضطراب في الشرق الأوسط، معتبراً أن التحركات الإيرانية في المنطقة ترتبط بمحاولة تأمين برنامجها النووي وردع خصومها.

مصير الحرب.. غموض في الأفق

وعند سؤاله عن الكيفية التي قد تنتهي بها الحرب الجارية، أقر ويتكوف بعدم امتلاكه إجابة واضحة، قائلاً: «لا أعرف كيف ستنتهي هذه الحرب».

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليس شخصية يمكن تحديها بسهولة، في إشارة إلى أن واشنطن قد تتخذ مواقف حازمة إذا اقتضت التطورات ذلك.

اليورانيوم المخصب يثير القلق

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كشف ويتكوف أن طهران تمتلك نحو 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وأكد أن هذه النسبة المرتفعة من التخصيب لا يوجد لها أي مبرر مدني واضح، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذا المستوى يثير شكوكاً قوية حول احتمال سعي إيران لامتلاك سلاح نووي.