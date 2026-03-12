في لحظات الطوارئ، قد تصل إلى هاتفك رسالة قصيرة، لكنها تحمل تعليمات قادرة على حمايتك وحماية من حولك. فالرسائل التحذيرية الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر تهدف إلى التنبيه والتوجيه إلى التصرف الصحيح في الوقت المناسب. لذلك، فإن معرفة كيفية التعامل مع هذه الرسائل والالتزام بإرشاداتها يعدان أمرين بالغي الأهمية.

الهدوء أولاً

وأول ما ينبغي فعله عند تلقي رسالة تحذيرية هو الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، إذ يساعد الهدوء على اتخاذ القرار الصحيح بعيداً عن الارتباك أو التصرفات العشوائية.

التوجه إلى مكان آمن

كما يُنصح بالتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدة عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع عدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى إعلان انتهاء الحالة الطارئة.

الابتعاد عن الأماكن المكشوفة

وفي مثل هذه الظروف، من المهم الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح، لما قد تشكله من خطر في حال وقوع حوادث أو تطورات مفاجئة.

إذا كنت خارج المنزل

أما إذا وصل التحذير أثناء وجودك خارج المنزل، فيجب الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب يوفر قدراً من الحماية. كما تؤكد الجهات المختصة على تجنب التجمهر أو التصوير نهائياً والابتعاد عن المواقع الخطرة.

التحذير أثناء القيادة

وفي حال وصول رسالة التحذير أثناء قيادة المركبة، يُنصح بالتوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة إلى حين اتضاح الموقف.

أرقام الطوارئ

كذلك، في حال ملاحظة أي خطر، يمكن الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (998) في بقية مناطق المملكة.

وأخيراً، يبقى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية هو الضمان الأهم للتعامل الصحيح مع حالات الطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح وتقليل المخاطر.