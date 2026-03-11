توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان، ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.