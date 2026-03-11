تعرض زوجان لعملية سطو عنيفة داخل منزلهما في ضواحي باريس، بعدما اقتحم مسلحون المنزل منتحلين صفة رجال شرطة، وأجبروهما تحت التهديد على تحويل نحو 900 ألف يورو من عملة البيتكوين.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة جرائم متزايدة في فرنسا تستهدف مستثمري العملات المشفرة، بحسب ما أفادت به صحيفة Le Parisien.

خدعة عند الباب

ووفقاً للتقرير، وقع الهجوم في بلدة لو شينيه–روكونكور التابعة لإقليم إيفلين، حيث وصل ثلاثة رجال إلى منزل الزوجين صباح الاثنين في وقت مبكر، الساعة الثامنة.

وأخبر المهاجمون صاحبة المنزل، وهي في الستينات من عمرها، أنهم عناصر من الشرطة. وبمجرد أن فتحت الباب، دفعوها أرضاً واقتحموا المنزل بالقوة.

وكان المهاجمون ملثمين ويرتدون ملابس سوداء وقفازات، وتمكنوا سريعاً من السيطرة على المنزل.

هدف محدد: محفظة البيتكوين

بعد دخول المنزل، توجه أفراد العصابة مباشرة إلى الطابق الأول حيث كان الزوج يعمل في مكتبه. وبدا واضحاً أن هدفهم الرئيسي هو الوصول إلى محفظته الرقمية الخاصة بعملة البيتكوين.

وخلال المواجهة، أشهر أحد المهاجمين سكيناً وهدد بإيذاء الزوجة، التي كانت قد أصيبت في كتفها أثناء الاعتداء، ما لم يتم تحويل الأموال فوراً.

كما أفادت الصحيفة بأن أفراد العصابة كانوا على اتصال بشخص رابع طوال العملية، يُعتقد أنه كان يوجههم ويعطيهم التعليمات.

تحويل قسري ومغادرة سريعة

تحت التهديد والضغط، اضطر الزوج إلى تحويل نحو 900 ألف يورو من البيتكوين إلى حسابات المهاجمين.

وبعد إتمام العملية، غادر المعتدون المنزل، لكنهم قبل ذلك قيدوا الزوج باستخدام كابل واستولوا على هاتفي الزوجين لمنعهما من الاتصال بالشرطة.

وأشارت التقارير إلى أن أفراد العصابة كانوا يستخدمون شاحنة صغيرة بيضاء كانت متوقفة أمام المنزل.

طلب النجدة من الجيران

وبعد مغادرة المهاجمين، تمكن الزوج من تحرير نفسه، قبل أن يتوجه بسرعة إلى منزل أحد الجيران لطلب المساعدة وإبلاغ الشرطة بما حدث.