يؤدي فيتامين B12 دورًا أساسيًا في العديد من الوظائف الحيوية داخل جسم الإنسان، إذ يساهم في الحفاظ على صحة خلايا الدم والأعصاب، كما يساعد في الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وهي حالة قد تجعل المصابين بها يشعرون بالإرهاق والتعب الشديد.

أعراض نقص فيتامين B12

وتشمل العلامات الشائعة لنقص هذا الفيتامين الشعور المستمر بالتعب، والصداع المتكرر، وظهور تقرحات في الفم، ومع ذلك، قد تظهر أيضًا بعض المؤشرات الواضحة على الجلد، والتي يمكن أن تكون إشارة مبكرة إلى انخفاض مستويات فيتامين B12 في الجسم.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين B12 قد يشعرون بحالة تُعرف طبيًا باسم التنميل أو الوخز العصبي (Paraesthesia)، والتي توصف بأنها إحساس بالوخز أو الحرقان أو الخدر في الجلد.

وغالبًا ما يظهر هذا الإحساس في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، ويحدث نتيجة انخفاض مستويات فيتامين B12، ما يؤدي إلى تقليل إنتاج مادة الميالين، وهي طبقة دهنية تحيط بالألياف العصبية وتحميها.

ومن العلامات الجلدية الأخرى التي قد تشير إلى نقص هذا الفيتامين ظهور مسحة صفراء شاحبة على البشرة.

وتشير الدراسات إلى أن هذا العرض يرتبط بتأثير نقص فيتامين B12 على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل طبيعي.

مصادر فيتامين B12

ويحدث انخفاض مستويات فيتامين B12 لدى بعض الأشخاص بسبب النظام الغذائي غير المتوازن الذي يفتقر إلى مصادر هذا الفيتامين، فعادةً ما توفر الأطعمة مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان كميات كافية من فيتامين B12، بينما قد يكون الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة بانتظام أكثر عرضة للإصابة بنقصه.

ويؤكد خبراء الصحة أهمية الانتباه إلى هذه العلامات المبكرة، والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن أو استشارة الطبيب عند الاشتباه في وجود نقص في الفيتامين.