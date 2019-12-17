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الرئيسية - أخبار المملكة العربية السعودية، الشرق الأوسط والعالم | صحيفة عكاظ

    • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مكرمًا خلال حفلة عكاظ الضخمة من رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل ورئيس التحرير جميل الذيابي. (تصوير: سامي بوقس)
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    16 ديسمبر.. عكاظ تتجدد

    أخبار
    أخبار
    وزير الإسكان لـ عكاظ: اكتملت المنظومة فتجازونا المستهدفات
    تحقيقات
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    إمبراطورية الشر
    ترقبوا.. 3 برامج جديدة عبر «عكاظ بودكاست»

    أهم الأخبار

    أخبار

    أخبار

    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مكرمًا خلال حفلة عكاظ الضخمة من رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل ورئيس التحرير جميل الذيابي. (تصوير: سامي بوقس)

    16 ديسمبر.. عكاظ تتجدد

    محليات سياسة

    رياضة

    رياضة

    مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعهم أمس.

    إدارة الاتحاد تطلب عقد عمومية غير عادية وتعيين الصقري مديراً تنفيذياً

    السعودية العربية الدولية

    اقتصاد

    اقتصاد

    للجلسة الرابعة.. سهم أرامكو أخضر والقيمة السوقية تريليونا دولار

    السعودية العربية الدولية

    ثقافة و فن

    ثقافة و فن

    آنا كارينا توفيت عن 79 عاماً، إثر مرض عضال.

    السرطان يهزم آنا كارينا.. «أيقونة» السينما الفرنسية الجديدة

    فن ثقافة اخرى

    سوق عكاظ

    سوق عكاظ

    أرض تجارية للبيع

    أرض تجاريةللبيع بحي الصفا بجدة

    عقار حراج

    أحوال الناس

    أحوال الناس

    إبراهيم طالع

    الألمعي وحلم الأنبياء

    تحقيقات

    تحقيقات

    إمبراطورية الشر

    ازياء

    ازياء

    التل المنفوش والدانتيل.. لعروس 2020

    صوت المواطن

    صوت المواطن

    طفلك يغضب وأنت تتبعثر

    تصفح عدد اليوم

    ملتيميديا

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    ملتيميديا

    «عكاظ» توثق التغيير.. السعوديات في «أرباب الحرف»

    «عكاظ» توثق التغيير.. السعوديات في «أرباب الحرف»
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    ملتيميديا

    ميزانية 2019

    ميزانية 2019
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    ملتيميديا

    «كاوست» تزف 193 خريجاً بينهم 88 سعودياً

    «كاوست» تزف 193 خريجاً بينهم 88 سعودياً
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    ملتيميديا

    أمير منطقة عسير يشارك لاعبي فريق نادي أبها التدريبات

    أمير منطقة عسير يشارك لاعبي فريق نادي أبها التدريبات
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    ملتيميديا

    خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية الـ40

    خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية الـ40
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    ملتيميديا

    باحثة إيطالية لـ«عكاظ»: شكرا لجهود السعودية في خدمة اللغة العربية ببلادنا

    باحثة إيطالية لـ«عكاظ»: شكرا لجهود السعودية في خدمة اللغة العربية ببلادنا
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    ملتيميديا

    تركي آل الشيخ يعلن عودته قريبا.. وتشريفه حفل «عكاظ»

    تركي آل الشيخ يعلن عودته قريبا.. وتشريفه حفل «عكاظ»
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    ملتيميديا

    وداع مميز لمدير جامعة الجوف

    وداع مميز لمدير جامعة الجوف
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    ملتيميديا

    قصة سجين.. لماذا يرفض زيارة والديه له في السجن؟

    قصة سجين.. لماذا يرفض زيارة والديه له في السجن؟
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    ملتيميديا

    صور تاريخية بعدسة أميرة بريطانية توثق بدايات الدولة السعودية الحديثة

    صور تاريخية بعدسة أميرة بريطانية توثق بدايات الدولة السعودية الحديثة
    توقيع الاتفاقية بين الإسكان وجامعة الجوف
    ملتيميديا

    فيصل بن نواف يشهد توقع اتفاقية تعاون بين «الإسكان» وجامعة الجوف

    فيصل بن نواف يشهد توقع اتفاقية تعاون بين «الإسكان» وجامعة الجوف
    https://youtu.be/hHLbp1ulyFg
    ملتيميديا

    العمل في المطاعم.. هل انــكسر «التابو»؟

    العمل في المطاعم.. هل انــكسر «التابو»؟
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