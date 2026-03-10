أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن مخزونات النفط العالمية بلغت أدنى مستوياتها في 5 سنوات، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية على أسواق النفط ‌العالمية.



وقال الناصر في ‌مؤتمر ​صحفي ‌عبر ⁠الهاتف ​عقب إعلان ⁠الشركة نتائجها لعام 2025: «رغم مواجهة اضطرابات في الماضي، فإن هذه الأزمة هي الأكبر وبفارق كبير ⁠على الإطلاق التي ‌يواجهها ‌قطاع النفط والغاز ​في المنطقة».



وأوضح أن هذا التعطيل لم يُؤثر فقط على قطاعي الشحن والتأمين، بل يُنذر أيضاً بآثار سلبية واسعة النطاق على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها.



انخفاض المخزونات



وذكر أن الأزمة ستؤدي إلى انخفاض المخزونات بوتيرة أسرع، مؤكداً أهمية استئناف حركة الملاحة في المضيق.



وبيّن أنه كلما طال أمد هذا الاضطراب، ازدادت حدة العواقب على الاقتصاد العالمي.



وفيما يتعلق بالهجوم على مصفاة رأس تنورة، أضاف الناصر: «الحريق الصغير الذي اندلع جراء الهجوم تم إخماده والسيطرة عليه بسرعة. ولفت إلى أن المصفاة في طور إعادة التشغيل».