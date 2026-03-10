أعلن رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن أرامكو عدلت أهدافها المتعلقة بالغاز استناداً إلى أساسيات الطلب الإيجابية في السوق.



وتوقع أن يؤدي النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء إلى زيادة الطلب على الغاز خلال السنوات القادمة.



وأشار في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن المعطيات الحالية تدعم خطط الشركة لرفع طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80% بحلول 2030، وهو ما يمثل أحد أكبر التوسعات في تاريخ الشركة في هذا القطاع.



وقال: «أعمال الغاز من المتوقع أن تسهم في تعزيز التدفقات النقدية للشركة بما يراوح بين 12 و15 مليار دولار إضافية سنوياً بحلول 2030».



6 ملايين برميل مكافئ



وبيّن الناصر أن حجم أعمال «أرامكو» في قطاع الغاز قد يصل إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ يومياً بحلول 2030، ما يعكس تحول الغاز إلى أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الشركة في المستقبل.



ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد أهمية الغاز الطبيعي عالمياً باعتباره وقوداً انتقالياً يدعم التحول نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات، مع استمرار الطلب القوي على الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.