أعربت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الذي حققه مسلسل «اتنين غيرنا» منذ عرض حلقاته الأولى، مؤكدة أن سرعة ردود الفعل الإيجابية كانت مفاجأة بالنسبة لها، وجعلتها تشعر بأن العمل وصل إلى الجمهور.

وأوضحت دينا الشربيني في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن أحد أسباب تحمسها للمسلسل هو السيناريو المميز، مشيدة بأسلوب الكاتبة رنا أبوالريش، الذي يجعل النص قريبًا من الممثل ويمنحه إحساسًا بالطبيعية والبساطة أثناء الأداء.

تحضيرات الدور

وأكدت دينا الشربيني أنها حرصت على الفصل بين شخصيتها الحقيقية والشخصية الدرامية التي تعمل ممثلة شهيرة وتعاني من هشاشة داخلية وصراعات خاصة بالعمل.

نقاط التشابه والاختلاف

وأشارت إلى وجود بعض أوجه التشابه بينها وبين «نور»، مثل حب العمل والإخلاص له والحساسية تجاه المقربين، بينما يكمن الاختلاف في أن الشخصية تميل إلى كتمان مشاعرها، في حين تفضل هي التعبير عنها ومواجهتها بشكل مباشر.

حقيقة التشابه

أوضحت دينا أنه لا يوجد تشابه كما ظن البعض بين مسلسل «اتنين غيرنا» ومسلسلها السابق «كامل العدد» فهناك اختلاف بشكل كامل بين المسلسلين في الفكرة وطبيعة الأحداث والمعالجة الدرامية.