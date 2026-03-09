انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 176.46 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,830.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 343 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 220 شركة.
وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيمانول، وسيسكو القابضة، وينساب، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والنايفات، وبدجت السعودية، وسي جي إس، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و8.49%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وبترو رابغ، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم، منخفضًا بمقدار 333.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 22277.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سهم.
The main Saudi stock index fell today by 176.46 points, reaching a level of 10,830.73 points, with trading valued at 7 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 343 million shares, with 42 companies' stocks recording an increase in value, while 220 companies' stocks declined.
The stocks of Petro Rabigh, Kimanol, Cisco Holding, Yanbu National Petrochemical Company, and Al Rajhi Takaful were the highest gainers, while the stocks of MBC Group, Al-Nayifat, Budget Saudi Arabia, CGS, and the Chemical Company were the biggest decliners in trading, with increases and decreases ranging between 9.93% and 8.49%.
Most Active
The stocks of Americana, Saudi Aramco, Kayan Saudi Arabia, Petro Rabigh, and the Chemical Company were the most active in terms of volume, while the stocks of Saudi Aramco, Al Rajhi, Al Ahli, SABIC, and SABIC Agricultural Nutrients were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 333.15 points, reaching a level of 22,277.16 points, with trading valued at 38 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 2.9 million shares.