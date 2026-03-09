كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره السابق إلى إسرائيل يوم الثلاثاء القادم، في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وبحسب مسؤول أمريكي رفيع نقلت عنه القناة 12، تأتي الزيارة في توقيت حساس للغاية، حيث أبدت الإدارة الأمريكية انزعاجها من حجم ونطاق الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية، مما يشير إلى أن الزيارة قد تهدف إلى تنسيق المواقف بين واشنطن وتل أبيب، ومناقشة حدود التصعيد العسكري، وإمكانية إعادة فتح قنوات دبلوماسية أو تهدئة جزئية.

واندلعت الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في أواخر فبراير، بعد فشل جولات مفاوضات نووية أخيرة في جنيف وعُمان وسويسرا.

وبدأت الغارات الأمريكية-الإسرائيلية المكثفة على منشآت نووية وعسكرية ونفطية إيرانية، تلتها ردود إيرانية بصواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، ومنشآت حيوية في دول الخليج العربي، إضافة إلى الأردن والعراق.

يُعد ستيف ويتكوف رجل الأعمال المقرب من ترمب ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر صهر ترمب ومهندس اتفاقيات أبراهام سابقاً، من أبرز المبعوثين الذين يديرون الملفات الإقليمية في إدارة ترمب الثانية.

وسبق لهما زيارات متعددة إلى إسرائيل في الأشهر الماضية لبحث ملفات غزة، وقف إطلاق النار، والمفاوضات مع إيران قبل انهيارها.

وتأتي الزيارة الحالية وسط تقارير عن خلافات داخلية أمريكية-إسرائيلية حول مدى التصعيد، خصوصا بعد ضربات إسرائيلية واسعة على منشآت النفط الإيرانية، مما أثار مخاوف واشنطن من تداعيات اقتصادية عالمية وارتفاع أسعار النفط فوق 115 دولاراً للبرميل.