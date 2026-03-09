أكدت الفنانة التونسية درة أنها فوجئت بردود الأفعال القوية تجاه شخصية «ميادة» التي تقدمها في مسلسل علي كلاي ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى أن كره الجمهور للشخصية دليل على نجاحها وتأثيرها في الشارع.

تجربة البطولة الجماعية

وأوضحت درة في تصريح خاص لـ «عكاظ» أنها ترددت في البداية قبل المشاركة في العمل لأنها اعتادت تقديم أدوار البطولة أو البطولة المشتركة مع بطل رئيسي، لكنها أشارت إلى أن المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة وجوه جديدة وصاعدة.

التحضير للأدوار المركبة

وفيما يخص تحضيراتها للشخصية، أكدت أنها تحب تقديم الأدوار المركبة لأنها تمنح الممثل فرصة لتجسيد شخصيات متنوعة، موضحة أنها لا تعتمد على ورش التمثيل، بل تتعلم من متابعة الدراما القديمة وأداء الفنانات الكبيرات وملاحظة الشخصيات في الحياة اليومية.

المنافسة الرمضانية

وأشارت درة إلى أنها لا تهتم بمسألة المنافسة أو نسب المشاهدة، معتبرة أن لكل فنان جمهوره الذي يعرف قيمته، وأن الأعمال المميزة هي التي تبقى في ذاكرة الجمهور.

فريق وصناع العمل

يشار إلي أن مسلسل «علي كلاي» يضم كلا من أحمد العوضي، درة، محمد ثروت، طارق الدسوقي، انتصار، صفوة، رحمة محسن، مروة الأزلي، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.