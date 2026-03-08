روى الفنان خالد عبدالرحمن قصة 3 قصائد كتبها بسبب امرأة جميلة شاهدها في الطائرة أثناء رحلته إلى القاهرة.

رحلة القاهرة

وقال خلال لقائه مع برنامج «الليوان»: «كنت في الطائرة في رحلة إلى القاهرة، والتقيت بإنسانة جميلة جداً، فكتبت فيها قصيدة: جازت النظرة من الطرف الحنون»، وأضاف: كتبت القصيدة في بداية الرحلة عند إقلاع الطائرة، وبعدها بسنة أو سنتين تذكرت الرحلة، فكتبت قصيدتي «الهوى والنور»، و«أتأملك».

الهلاك في أفريقيا

كما كشف «مخاوي الليل» تفاصيل رحلة محفوفة بالمخاطر جرت أحداثها في 1984، حين واجه مع مجموعة من المسافرين في أفريقيا ظروفاً مناخية قاسية أدت بهم إلى حافة الهلاك بسبب العطش الشديد والحرارة المرتفعة.

وأضاف: «الرحلة كانت متجهة إلى منطقة وعرة لا تصل إليها السيارات، ما اضطر الفريق للمشي مسافات طويلة تحت شمس حارقة، وبسبب شدة الحرارة والإعياء، اضطر المسافرون للتخلي عن معظم ملابسهم لتخفيف الأحمال التي أصبحت ثقيلة عليهم في ظل الظروف الجوية الصعبة».

ووصف الحالة التي وصلوا إليها بـ«الهلاك» نتيجة نفاذ المياه، إلى أن عثروا على مورد ماء في حالة سيئة جداً، وفي محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، استعان الفريق بملابسهم الداخلية لاستخدامها كمرشحات بدائية لتصفية المياه السوداء قبل شربها.