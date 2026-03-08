في خطوة تعكس تحسناً تدريجياً في أوضاع الحركة الجوية بالمنطقة، أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، بدء تسيير رحلات جوية منتظمة إلى 3 وجهات خليجية رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني المعنية في الإمارات.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة، سيبدأ التشغيل التدريجي اعتباراً من الاثنين، برحلة يومية واحدة إلى مدينة الشارقة، ورحلتين يومياً إلى دبي، أما رحلات أبوظبي فسوف تنطلق رحلة يومية واحدة اعتباراً من الثلاثاء، وفقاً للتنسيق المباشر مع سلطات مطار أبوظبي.

يأتي هذا الإعلان في سياق استئناف محدود وتدريجي للحركة الجوية في مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، بعد أيام من تعليق واسع النطاق للرحلات الجوية في المنطقة جراء تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع الدائر، الذي أدى إلى إغلاق مؤقت لعدة مجالات جوية وتعليق رحلات مصر للطيران إلى نحو 13 وجهة عربية وخليجية في وقت سابق من الشهر.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت في الأيام الماضية استئناف بعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام بدءاً من 6 مارس، في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خصوصاً لعودة المصريين العالقين أو المسافرين لأغراض عمل وسياحة، مع التأكيد على أولوية السلامة الجوية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأكدت مصر للطيران أن الجدول التشغيلي الحالي يظل محدوداً وخاضعاً للتعديل حسب تطورات الوضع الأمني والجوي، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة الرحلات عبر الموقع الرسمي لمصر للطيران أو مركز الاتصالات قبل التوجه إلى المطار، وكذلك إمكانية تعديل مواعيد السفر دون رسوم إضافية حتى 15 مارس 2026 للمتضررين من الإلغاءات السابقة.

ويُعد هذا الاستئناف التدريجي خطوة إيجابية نحو استعادة الروابط الجوية بين مصر ودول الخليج، التي تشكل شرياناً حيوياً للحركة التجارية والسياحية والاجتماعية بين الجانبين، وسط آمال بتحسن الأوضاع الإقليمية قريباً لاستعادة التشغيل الكامل.