نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار على منطقة عسير، تصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة والفرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها. كما أصدر تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وهطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار. كما نبه مركز الأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

ونبه المركز من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وفي الشرقية تهب اليوم رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى ما بين (40 - 49) كلم في الساعة، تشمل مدينة الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، ما يتسبب في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم، في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

امواج البحر المرتفقة



حذر تقرير الأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، ما يتسبب في تساقط البرد، وصواعق رعدية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وفي جازان يُتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.