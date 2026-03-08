ضبطت هيئة المهندسين 10 شركات كبرى تعمل في مجالات المقاولات وإدارة المشاريع في عدد من مدن المملكة، وذلك بعد رصد قيامها بتشغيل كوادر هندسية وفنية دون التأكد من سريان اعتمادهم المهني.



وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية التي نفذتها الهيئة في مدن الرياض والخبر والدمام عن رصد 684 حالة تشغيل لكوادر هندسية وفنية يعملون باعتماد مهني منتهٍ لدى تلك الشركات، في مخالفة صريحة للمتطلبات النظامية المنظمة لمزاولة المهن الهندسية.



وبلغ إجمالي الغرامات المطبقة على الشركات المخالفة 1,686,000 ريال، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الهندسية.



جولات رقابية



وسبقت الهيئة هذه الإجراءات بإرسال رسائل نصية إلى الأرقام المسجّلة للمنشآت عبر منصة «أبشر»، وذلك ضمن حملة «#معتمد_ولا_لا»، لتنبيه الشركات إلى ضرورة التحقق من سريان الاعتمادات المهنية لكوادرها الهندسية.



وأكدت الهيئة أن تشغيل كوادر هندسية أو فنية دون اعتماد مهني سارٍ يُعد مخالفة نظامية تتحمل المنشآت مسؤوليتها، مشددةً على ضرورة التزام الشركات والمنشآت الهندسية بالتحقق من سريان الاعتمادات المهنية للعاملين لديها قبل إسناد أي مهام هندسية لهم.



ودعت الهيئة جميع شركات المقاولات والمنشآت الهندسية إلى الالتزام بالمتطلبات النظامية المنظمة للمهنة، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية في مختلف مناطق المملكة لضمان ممارسة هندسية نظامية ترفع جودة المشاريع وتعزز سلامة المجتمع.