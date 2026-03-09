أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 80 ألف جنيه إسترليني على الإسباني رودري، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، إثر تصريحاته المثيرة للجدل حول أداء الحكام بعد إحدى المباريات الأخيرة.



وكان رودري قد صرح بعد المباراة قائلاً:



«أعلم أننا فزنا كثيراً وأن الناس لا يريدون لنا الفوز، لكن على الحكم أن يكون محايداً. الأمر ليس عادلاً لأننا نعمل بجد كبير، وعندما ينتهي كل شيء، تشعر بالإحباط».



وأوضحت لجنة اللوائح التابعة للاتحاد الإنجليزي أن رودري قدم رسالتين كجزء من الأدلة الخاصة بالقضية. ففي رسالته الأولى أشار إلى أن تصريحاته «أُسيء فهمها وتفسيرها من قبل بعض وسائل الإعلام». أما في رسالته الثانية فقد اعترف بأن كلامه كان «غير مناسب وأقل من المستوى المتوقع»، مؤكداً أنه لم يقصد الإيحاء بتحيز أو التشكيك في نزاهة الحكام.



وقال رودري في رسالته الثانية: «لطالما كان لدي، ولا يزال، احترام كبير للحكام وللجهد الكبير الذي يبذلونه في بيئة سريعة ومليئة بالضغط. صدرت تصريحاتي في لحظة إحباط بعد نتيجة مخيبة للآمال، وبعد التفكير أدركت أن كلماتي كانت سيئة الاختيار وقابلة لأن تُفسر بطريقة لم أقصدها».



ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد الإنجليزي على الحفاظ على احترام الحكام وضمان الالتزام بمعايير السلوك المهني داخل الملاعب.