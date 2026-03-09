تعد الفنانة التشكيلية نوال رافعة من الشخصيات الفنيّة والأدبية والاجتماعية الحاضرة في المشهد المحلي، وهي صاحبة مبادرات إبداعية وإنسانية، وفي هذه المسامرة تتجلى بعض ملامح شخصيتها..

دموعي والبنايات

• هل فعلاً لكل من اسمه نصيب؟

•• ⁠نعم، فالنوال معناه العطاء.

• ماذا عن ذكريات الطفولة الرمضانية؟

•• تجارب جميلة ومضحكة، كنا نصوم أمام الأسرة أنا وأختي الأصغر مني ثم نصعد للسطح عقب سرقة الخبز والجبنة من الثلاجة ونخبئها بملابسنا، ويفضحنا ترك أثر عصير التوت على شفاهنا.

• هل يشدك الحنين للمكان؟

•• نعم، يشدني كثيراً، فدموعي تسقط عند المرور من أمام بنايتنا التي عشنا فيها أسعد اللحظات.

لوحتي وفرشاتي

• ماذا يعني أن يعود عليك رمضان وأنت ترسمين وتلونين الحياة بالجمال؟

•• الرسم تفريغ، تعبير، تنفيس، لا أستطيع العيش بدون لوحة ولون وفرشاة، أصبحت جزءاً مهماً في حياتي، فأنا لا أرى نفسي إلا هناك.

• من تفقدين في هذا الشهر الفضيل؟

•• أفتقد أخي، رحل قبل رمضان.

• ما هي العادة التي تحرصين عليها مطلع رمضان؟

•• أمور عدة، بعضها بيني وبين الله وبعضها بيني وبين أطفال الفن، إذ أقدم لهم دورات مجانية لأستمتع معهم.

صيامي الحقيقي

• أي ساعة في رمضان تشعرين فيها بسعادة أكبر؟

•• بعد صلاة التراويح؛ لأننا عادة كنا نستقبل زوار مكة للعمرة من بيشة وجدة، كلهم أقرباؤنا، كنا نفرح كثيراً بقدومهم.

• هل يشدك الحنين للمكان؟

•• ⁠كثيراً، فمكة المكرمة مسقط رأسي.

• لماذا نخص رمضان بالأطباق «الفرايحية»؟

•• لأننا نفرح عندما نطعم الصائمين، فرحة تفطيرك للصائم لا توصف.

• متى بدأت الصوم، وكيف قضيت أول يوم صيام؟

•• ⁠الصيام الحقيقي بدأته بالمرحلة المتوسطة، وكنا نطلب من أمي أن تصوم معنا أيام القضاء «عشان ما ننسى».

• ما موقف والدتك من صومك المبكر، وهل أذنت لك بقطع الصيام بحكم الإرهاق؟

•• أمي كانت تشجعنا على الصيام، ولكن أوقات تقول لنا «هيا عشان ساعدتوني خذوا سمبوسة وعصير يكفي صيام للعصر».

• ما برنامجك الرمضاني من الفجر إلى السحور؟

•• ⁠في مراهقتي كنت حريصة على مشاهدة برامج التلفزيون، وعندما كبرت «أحاول أمسك لساني وما أعصب»، وكأي صائم أتنقل بين العبادات والمسؤوليات والقليل من الترفيه، فرمضان له روحانية خاصة وحضور مهيب.

أسمع وأشاهد

• أي الطبخات أو الأكلات أو الأطباق تحرصين على أن تكون على مائدتك الرمضانية، خصوصاً المحلية؟

•• شوربة برغل سمبوسة باللحم الهلالية وسلطة خضار وفول وتميس وعصير التوت.

• لمن توجهين دعوة لمشاركتك طعام الإفطار أو السحور؟

•• لكل صائم لم يجد من يقدم له الإفطار.

• هل تتابعين برامج إذاعية أو تلفزيونية، وما هي؟

•• لا يوجد برنامج معين، حسب وقت فراغي أسمع وأشاهد.

• أين درست المرحلة الابتدائية؟

•• ⁠المدرسة الحادية عشرة بمكة المكرمة.

أنا نصراوية

• من بقي من زميلات الفصل في تلك المرحلة؟

•• لا أحد، كبرنا وتزوجنا وسافرنا وافترقنا، وكم أتمنى لقاءهن.. نورة الشبلي ووفاء الطوخي ونجمية الجاوي.

• ما هي المواقف العالقة بالذهن من مراحل الدراسة؟

•• اختياري لاستلام جائزة مدرستنا الثانوية الأولى بمكة المكرمة.

⁠• لماذا يتناقص عدد الصديقات كلما تقدم بنا العمر؟

•• ⁠لأننا لم نعد نحتاج للصخب، فالهدوء أصبح مطلباً مهماً.

• كيف علاقتك بالشعر، وما هو البيت الأثير لديك؟

•• ⁠أحب الأدب جداً، ولي خواطر أدبية شاركت بها أيام المنتديات الأدبية.

«إذَا امتَلأت كَفُ اللَّئيَمِ مِـنَ الغِنَى.. تمَايلَ إعجَاباً وقَال أنا أنا

ولكن كَرِيم الأصلِ كَالغصن كُلَّمَـا.. تحمل أثْمَاراً تواضع وانْحَنىَ».

• ⁠هل لك ميول رياضية، وما فريقك المفضل؟

•• ⁠النصر.

• متى ترسمين في شهر رمضان؟

•• ⁠عادة عقب صلاة الفجر عند الهدوء.

• بماذا تصفين علاقتك بالإعلام الجديد، وهل تحوّلت إلى عشق؟

•• جيدة، خصوصاً إذا كانت علاقة هادفة وتخدم الآخرين.