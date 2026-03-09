في عصر تتدفق فيه المعلومات بسرعة غير مسبوقة، أصبح التحقق من صحة الأخبار مسؤولية فردية وجماعية. وتشير تقارير Reuters Institute for the Study of Journalism، إلى أن الأخبار المضللة تعتمد غالبًا على الإثارة العاطفية والعناوين المبالغ فيها لتعزيز الانتشار السريع.

الخطوة الأولى في مواجهة المحتوى المزيف، تتمثل في فحص المصدر: هل الجهة الناشرة معروفة ولها سجل مهني واضح؟ ثم البحث عن الخبر ذاته في أكثر من منصة موثوقة، إذ نادرًا ما تنفرد جهة واحدة بخبر كبير دون تغطية أخرى.

وتوصي منظمة UNESCO، ضمن إرشادات التربية الإعلامية، بضرورة التمييز بين الرأي والمعلومة، والانتباه لتاريخ النشر، واستخدام أدوات البحث العكسي للصور لكشف التلاعب البصري. كما يحذر خبراء الإعلام الرقمي من الانسياق وراء المحتوى الصادم أو المثير للغضب، لأن الاستجابة العاطفية السريعة تمثل الوقود الأساسي لانتشار التضليل.