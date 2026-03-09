أكد وزراء مالية مجموعة السبع استعدادهم لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة.



وأوضح الوزراء في بيان عقب اجتماع افتراضي عُقد اليوم، أنهم سيواصلون مراقبة تطورات أسواق الطاقة عن كثب، مع الاستعداد لعقد اجتماعات إضافية لتبادل المعلومات والتنسيق داخل المجموعة ومع الشركاء الدوليين.



وقال البيان: «نحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم الإمدادات العالمية من الطاقة مثل الإفراج عن المخزونات النفطية».



تدابير لازمة



من جهته، قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور: «إن المجموعة غير مستعدة للسحب من المخزونات، حيث لم تصل الدول بعد إلى مرحلة تنظيم سحب عالمي». وأكد أن المجموعة تتابع الأوضاع عن كثب وعلى استعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة.



وناقش الاجتماع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الأوضاع الاقتصادية العالمية والأسواق المالية، وشارك فيه مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية.