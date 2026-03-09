أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم (الإثنين)، في أول ظهور إعلامي موسع له منذ بدء الضربات العسكرية على إيران، وذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهة في الشرق الأوسط.

إعلان عبر «تروث سوشيال»

وقال ترمب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إن المؤتمر الصحفي سيُعقد قرابة الساعة 5:30 مساءً في قاعة الاحتفالات بناديه للغولف «دورال» قرب مدينة ميامي، حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يعود إلى العاصمة واشنطن.

ويأتي المؤتمر المرتقب وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع، لمعرفة موقف الإدارة الأمريكية من تطورات الحرب الجارية مع إيران ومسار العمليات العسكرية في المنطقة.

الحرب تدخل يومها العاشر

وتدخل الحرب مع إيران يومها العاشر، وسط تصعيد عسكري متبادل وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، في وقت تتابع فيه العواصم العالمية التطورات بحذر شديد.

واشنطن: العمليات تسير وفق الخطة

وتؤكد واشنطن أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط الموضوعة، بل وتسبق الجدول الزمني المقرر. وتهدف هذه العمليات إلى تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وإضعاف القدرات البحرية لطهران، وتقليص قدرتها على تمويل حلفائها ووكلائها في المنطقة، إلى جانب منعها من امتلاك سلاح نووي.

ويُتوقع أن يتطرق ترمب خلال المؤتمر الصحفي إلى تطورات العمليات العسكرية، وخيارات واشنطن في المرحلة القادمة، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وارتفاع المخاوف من تداعيات أوسع للصراع.