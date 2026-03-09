قال متابعو حساب «عكاظ» عبر منصة «X» كلمتهم في القضية التي أثارت الجدل بشكل واسع في الأيام الماضية والخاصة باحتفالية مهاجم الأهلي إيفان توني، عقب تسجيله الهدف الأول لفريقه في مباراة الديربي أمام الاتحاد، والتي انتهت أهلاوية بنتيجة (3-1).



وعقب نهاية المباراة شهد الوسط الرياضي جدلاً واسعاً مابين آراء قانونية وجماهيرية تطالب بفرض عقوبة على اللاعب بسبب طريقة احتفاله بالهدف، فيما رأى جانب آخر أن الاحتفالية طبيعية وسبق أن قام بها عدد من اللاعبين سواء في دوري روشن للمحترفين أو في الملاعب الأوروبية.



واستطلعت «عكاظ» رأي متابعيها عبر تصويت سألت من خلاله عن أحقية اللاعب بالإيقاف من عدمه، وشهدت النتيجة النهائية للتصويت مشاركة 4250 مصوتاً، صوتوا بنسبة 65٪؜ على عدم أحقية إيفان توني للإيقاف، معتبرين أن اللقطة طبيعية، فيما صوّت 35٪؜ بأن اللاعب يستحق الإيقاف.