ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، برز مصطلح «القوة القاهرة» في البيانات الاقتصادية بوصفه أحد أهم الأدوات القانونية التي تلجأ إليها الدول والشركات لحماية نفسها من تبعات تعطل الالتزامات التعاقدية. وقد عاد المصطلح إلى الواجهة أخيراً بعد إعلان قطر حالة «القوة القاهرة» في إمدادات الغاز، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكذلك إعلان الكويت الأمر ذاته في قطاع النفط، في خطوة تعكس حجم التوترات العسكرية التي تهدد أمن الطاقة في الخليج.

ما هي «القوة القاهرة»؟

«القوة القاهرة» مصطلح قانوني يُستخدم في العقود الدولية ويشير إلى وقوع حدث استثنائي خارج عن إرادة الأطراف يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو شديد الصعوبة.

وغالباً ما تشمل حالات القوة القاهرة أحداثاً مثل الحروب والنزاعات المسلحة،والكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير،الأوبئة العالمية،الاضطرابات السياسية أو إغلاق الممرات الحيوية

وعندما يتم إعلان «القوة القاهرة»، فإن الطرف المتضرر يُعفى مؤقتاً من الالتزامات التعاقدية دون أن يتحمل مسؤولية قانونية عن عدم التنفيذ.

لماذا تعلن الدول «القوة القاهرة»؟

تلجأ الدول أو الشركات إلى هذا الإعلان لعدة أسباب استراتيجية وقانونية، أبرزها:حماية نفسها من الغرامات والعقوبات التعاقدية عند تعطل الإمدادات، وتجنب الدعاوى القضائية الدولية في حال عدم القدرة على تنفيذ العقود، وإبلاغ الأسواق والعملاء رسمياً بوجود ظرف استثنائي خارج السيطرة، فضلا عن إعادة ترتيب الأولويات الداخلية في حالات الطوارئ أو الحروب.

ولهذا يعد إعلان «القوة القاهرة» خطوة قانونية مهمة في التجارة الدولية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والشحن.

تأثيرات محتملة على أسواق الطاقة

يرى خبراء الطاقة أن إعلان «القوة القاهرة» من قبل دول منتجة للنفط والغاز يبعث عادة رسائل تحذيرية للأسواق العالمية، لأنه قد يعني احتمال تعطل الإمدادات أو انخفاضها مؤقتاً.

وغالباً ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز،وزيادة المخاوف بشأن أمن الطاقة،وتقلبات حادة في الأسواق العالمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنطقة الخليج التي تعد الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

أداة قانونية في مواجهة أزمات غير متوقعة

في المحصلة، لا يعني إعلان «القوة القاهرة» بالضرورة توقف الإمدادات فوراً، لكنه يمثل إجراء قانونياً احترازياً يسمح للدول والشركات بالتعامل مع الظروف الاستثنائية دون تحمل تبعات قانونية مباشرة.